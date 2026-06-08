Un jeune Arabe israélien inculpé pour avoir planifié un attentat au nom du Hamas

Dans un communiqué conjoint, le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé qu’un acte d’accusation sera déposé ce lundi contre Youssef Gazawi, un habitant d’Ibillin âgé de 18 ans, soupçonné d’avoir rejoint le Hamas et préparé un attentat contre des civils israéliens.

L’enquête menée par le Shin Bet et l’unité de lutte contre la criminalité du district Nord a révélé que le suspect projetait de commettre une attaque contre une localité juive située à proximité de son lieu de résidence.

Selon les enquêteurs, il s’était renseigné sur l’utilisation d’armes à feu et la fabrication d’engins explosifs, tout en cherchant à se procurer un fusil M16 et d’autres moyens de combat.

Au cours de l’enquête, plusieurs munitions de différents calibres, dissimulées à son domicile, ont également été saisies.

Les investigations ont par ailleurs établi que le jeune homme soutenait l’organisation terroriste Hamas et souhaitait mener des missions et des attentats en son nom.

Un acte d’accusation doit être présenté ce lundi devant le tribunal de district de Haïfa, accompagné d’une demande de maintien en détention jusqu’à la fin de la procédure judiciaire.

Le Shin Bet et la police israélienne ont souligné qu’ils considèrent avec la plus grande gravité les tentatives de citoyens israéliens d’agir pour le compte d’organisations terroristes contre d’autres Israéliens, et ont affirmé qu’ils continueront à agir avec détermination pour déjouer toute menace visant l’État d’Israël.