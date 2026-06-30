Un rabbin orthodoxe qualifie le chef d'état-major israélien de « maudit »

Le rabbin orthodoxe Aryeh Yizdi a provoqué une polémique après un discours virulent prononcé lors d'un rassemblement contre la conscription des étudiants de yeshivot à Bnei Brak.

Devant les manifestants, il s'en est pris au chef d'état-major de Tsahal, le qualifiant de « maudit » et ajoutant : « Que son nom et sa mémoire soient effacés », une formule particulièrement grave dans le vocabulaire religieux juif.

Le rabbin a affirmé que le chef d'état-major avait envoyé un soldat en prison après que celui-ci eut placé une « note messianique », sans donner davantage de détails sur cette affaire.

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Il a également attaqué l'institution militaire israélienne, déclarant que « dans l'armée, on éduque aux transgressions les plus graves de la Torah, dans ce pays impur ».

Ces propos interviennent dans un contexte de fortes tensions en Israël autour de l'enrôlement des étudiants de yeshivot, un sujet qui divise profondément la société israélienne et la classe politique.

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Le président israélien Isaac Herzog a condamné ces propos dans les termes les plus fermes. Dans un message publié sur X, il a dénoncé une déclaration « choquante » visant le chef d'état-major.

« Même en période de profonde discorde, il n'y a pas de place pour les malédictions, les insultes ou un langage dégradant, certainement pas lorsqu'il s'agit du commandant suprême de Tsahal et de nos soldats, nos fils et nos filles », a écrit le président.

Isaac Herzog a appelé les responsables publics à adopter un discours « responsable et respectueux », affirmant condamner ces propos « avec la plus grande fermeté ».