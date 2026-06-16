Un raid majeur contre l’Iran annulé une heure avant son lancement sous pression américaine

L’armée de l’air israélienne était prête à lancer l’une de ses plus importantes opérations contre l’Iran lorsque l’ordre de mission a finalement été suspendu à la dernière minute.

Dans une lettre adressée aux personnels de l’armée de l’air, le commandant de l’IAF, le général de division Omer Tischler, a révélé que l’ensemble des escadrons étaient en phase finale de préparation pour une frappe de grande ampleur en territoire iranien.

« Toute l’armée de l’air était prête à décoller pour une mission d’attaque de grande envergure. Quelques heures après l’ordre de préparation, nous étions sur le point de frapper des centaines de cibles au cœur de l’Iran », a-t-il écrit.

Selon Tischler, l’opération a été interrompue alors même que les derniers briefings étaient en cours.

« La mission a été arrêtée alors que nous procédions encore aux briefings des escadrons, seulement une heure avant le décollage », a-t-il précisé.

D’après Israel National News, cette décision aurait été prise à la suite d’une intervention directe du président américain Donald Trump, alors que Washington poursuivait ses efforts diplomatiques pour parvenir à un accord avec Téhéran.

Malgré l’annulation de cette opération, le commandant de l’armée de l’air a souligné les résultats obtenus lors des précédentes frappes menées contre la République islamique.

Selon lui, les capacités stratégiques iraniennes ont subi des dommages durables.

« Nous avons porté de lourds coups aux dirigeants iraniens, aux systèmes de défense et d’attaque, aux composantes nucléaires, à l’économie, aux chaînes de commandement et à l’industrie militaire », a affirmé Tischler.

Il a également estimé que les opérations israéliennes avaient permis de réduire significativement la menace iranienne tout en retardant considérablement les capacités de reconstruction du régime.

Le chef de l’armée de l’air a toutefois averti que les conséquences des développements diplomatiques en cours restaient difficiles à évaluer.

« Il est encore trop tôt pour savoir comment les évolutions internationales se traduiront sur le plan sécuritaire », a-t-il déclaré.

Cette révélation intervient alors que l’accord conclu entre Washington et Téhéran continue de susciter des débats en Israël, plusieurs responsables politiques et sécuritaires estimant que la pression militaire sur l’Iran aurait dû être maintenue davantage avant toute levée des sanctions ou conclusion d’un accord.