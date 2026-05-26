Un soldat israélien originaire du Canada retrouvé mort dans le sud d’Israël

Tsahal a annoncé mardi qu’un soldat israélien avait été retrouvé sans vie la veille dans le sud du pays. Le militaire a été identifié comme le caporal Benjamin Vais, 19 ans, un « soldat isolé » originaire du Canada servant dans la brigade Givati.

Selon le programme Garin Tzabar, qui accompagne les jeunes immigrants souhaitant rejoindre l’armée israélienne, Benjamin Vais vivait au kibboutz Shluchot, dans le nord d’Israël.

L’armée israélienne a indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort.

Le jeune soldat doit être enterré aujourd’hui à Beit Shemesh.