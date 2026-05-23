Le sergent-chef Noam Hamburger a été tué par un drone explosif près de la frontière libanaise

L’armée israélienne a annoncé samedi soir la mort du sergent-chef Noam Hamburger, 23 ans, originaire d’Atlit, tué vendredi par l’impact d’un drone explosif près de la frontière avec le Liban.

Noam Hamburger servait comme combattant au sein de l’unité technologique et de maintenance du bataillon 9 de la brigade blindée 401. Selon Tsahal, le drone a frappé en territoire israélien, à proximité de la frontière nord. Deux autres soldats ont été blessés lors de l’attaque, l’un grièvement et l’autre plus légèrement. Leurs familles ont été informées.

L’incident s’est produit vendredi vers 14h30 dans un contexte de fortes tensions sécuritaires le long de la frontière israélo-libanaise. Durant la fête de Shavouot et le shabbat, plusieurs drones explosifs ont été signalés aussi bien au Liban qu’en Israël.

Au cours de la journée, plusieurs impacts de drones ont notamment été recensés à Shlomi, Kiryat Shmona et Rosh Hanikra, dans le nord du pays. Aucun autre blessé n’a été signalé dans ces incidents.

En parallèle, Tsahal a indiqué avoir mené dans la nuit des frappes dans la région de la Bekaa, au Liban, visant un site souterrain du Hezbollah utilisé pour la production d’armes. L’armée israélienne affirme également avoir frappé des infrastructures du mouvement terroriste chiite dans la région de Tyr, accusant les terroristes du Hezbollah d’y préparer des attaques contre les forces israéliennes.

Depuis plusieurs mois, les affrontements entre Israël et le Hezbollah se poursuivent quasi quotidiennement à la frontière nord, avec une multiplication des tirs de roquettes, des frappes aériennes et des attaques de drones. Les drones explosifs sont devenus l’une des principales menaces sur ce front, tant pour les soldats que pour les localités civiles du nord d’Israël.