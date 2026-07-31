Vague de chaleur extrême ce week-end en Israël : jusqu’à 47°C attendus dimanche

Une vague de chaleur exceptionnelle doit toucher Israël ce week-end et atteindre son pic dimanche, selon les prévisions du Service météorologique israélien. Les températures les plus élevées sont attendues autour du lac de Tibériade et dans la vallée du Jourdain, où le mercure pourrait grimper entre 45°C et 47°C.

Dès vendredi, le temps restera généralement dégagé, avec des températures nettement supérieures aux normales saisonnières. Les régions montagneuses et l’intérieur du pays connaîtront des conditions particulièrement torrides, tandis que la plaine côtière sera marquée par une chaleur lourde et humide. Un stress thermique important à extrême est prévu dans la majeure partie du pays.

La chaleur devrait encore s’intensifier samedi, avant une hausse plus marquée dimanche. Les températures seront alors exceptionnellement élevées, y compris au regard des moyennes habituelles de l’été israélien.

Face à ces conditions, le ministère de la Santé a mis en garde contre les risques de coup de chaleur, une urgence potentiellement mortelle qui survient lorsque l’organisme ne parvient plus à réguler sa température.

Les personnes âgées, les nourrissons, les enfants de moins de quatre ans, les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, d’obésité ou d’autres pathologies chroniques, ainsi que celles suivant certains traitements, sont particulièrement vulnérables. Les personnes pratiquant une activité physique intense sont également exposées.

Le ministère recommande d’appeler immédiatement le Magen David Adom en cas de forte température corporelle, de peau chaude et rouge, de maux de tête sévères, de vertiges, de nausées, de confusion ou de perte de connaissance. Dans l’attente des secours, la personne concernée doit être placée dans un endroit frais et ombragé et refroidie progressivement.