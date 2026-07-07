Vingt-trois ans après avoir survécu à un attentat, elle donne naissance dans l’hôpital qui l’avait sauvée

Un moment particulièrement émouvant s’est déroulé mardi au centre médical Hadassah Ein Kerem de Jérusalem. Sarah Yahav, fille de la députée Limor Son Har-Melech, y a donné naissance à son premier enfant, près de 23 ans après être elle-même venue au monde dans ce même hôpital, quelques heures seulement après l’attentat qui avait coûté la vie à son père.

Le 29 août 2003, Shuli Har-Melech avait été tué dans une attaque terroriste par balles. Son épouse Limor, alors enceinte de six mois, avait été grièvement blessée et évacuée d’urgence vers Hadassah Ein Kerem. Une opération menée par une équipe médicale comprenant notamment les professeurs Asher Shoshan, Avi Rivkind et David Shveiky avait permis de sauver sa vie ainsi que celle de son bébé.

Sarah était alors née prématurément et avait passé une longue période dans l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital, où les équipes médicales s’étaient battues pour la maintenir en vie, tandis que sa famille faisait face à la perte de son père.

Mardi, Sarah est revenue dans ce même établissement, cette fois en tant que mère. Aux côtés de son mari Natan, elle y a accueilli leur premier fils, dans le lieu où elle avait elle-même lutté pour survivre à sa naissance.

"Près de 23 ans après être arrivée blessée dans cet hôpital, où Sarah est née prématurément, j’ai aujourd’hui le mérite de voir ma fille tenir son premier fils dans ses bras, au même endroit", a déclaré Limor Son Har-Melech.

La députée a décrit cette naissance comme un symbole de résilience. "C’est un moment qui illustre la victoire du peuple juif sur ses ennemis et le triomphe de la force de vie du peuple d’Israël face à ceux qui veulent sa mort", a-t-elle affirmé. "De la douleur naît l’espoir, de la perte se construit une famille, et la vie continue de l’emporter."