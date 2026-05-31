Visite de l'ambassadeur de France en Israël à l'Université de Tel-Aviv

L’ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, s’est récemment rendu à l’Université de Tel-Aviv, où il a visité plusieurs laboratoires de pointe et échangé avec des étudiants francophones sur les enjeux géopolitiques de la région et le rôle de la diplomatie, a rapporté l'Université de Tel-Aviv.

Accueilli par Maureen Meyer-Adiri, directrice de l’École internationale de l’université, le diplomate français a notamment découvert les installations du Centre de nanosciences et nanotechnologies, l’un des pôles de recherche les plus avancés du pays.

Cette visite a également mis en lumière la coopération scientifique étroite entre la France et Israël. Frédéric Journès a souligné l’importance des partenariats dans des domaines stratégiques tels que la santé et l’informatique quantique. « La France et Israël ont besoin de collaborer sur deux sujets principaux : les technologies de la santé et l’informatique quantique », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur a ensuite rencontré des étudiants du programme francophone Gesher de la Faculté des sciences sociales. Lors d’un échange informel, il a répondu à leurs questions sur la situation régionale, les relations internationales et les défis du métier de diplomate.

Frédéric Journès a également partagé son attachement personnel à Israël, évoquant son « coup de foudre » pour le pays lors de sa première visite en 1996. En poste à Tel-Aviv depuis août 2023, après une affectation en Suisse, il décrit son expérience israélienne comme « la plus extraordinaire » de sa carrière sur le plan intellectuel.

Le diplomate a toutefois rappelé la réalité sécuritaire à laquelle il est confronté depuis le début de la guerre. « J’ai dû m’occuper de mes équipes, des familles d’otages, assister aux enterrements, visiter les familles des victimes et les blessés dans les hôpitaux », a-t-il confié. Il a également évoqué l’évacuation de 1.700 ressortissants français ayant quitté Israël via Taba au cours des derniers mois.

Une visite placée sous le signe de la coopération universitaire, scientifique et humaine entre la France et Israël.