Yoseph Haddad accuse Gadi Eisenkot de « racisme » après une comparaison avec Mansour Abbas

Interrogé sur une éventuelle coalition avec le chef du parti Raam, Mansour Abbas, Eisenkot a répondu qu'il ne l'excluait pas. Il a ajouté que le Likoud pouvait tout aussi bien faire de Yoseph Haddad un député, estimant qu'il ne fallait pas exclure les citoyens arabes de la vie politique en raison de leur origine.

Cette comparaison a été vivement rejetée par Haddad, qui l'a qualifiée de « raciste ». « À part notre identité arabe, nous n'avons absolument rien en commun », a-t-il déclaré.

Ancien soldat de la brigade Golani et invalide de Tsahal, Haddad a rappelé son engagement en faveur d'Israël et de la coexistence entre Juifs et Arabes. Il a opposé son parcours à celui de Mansour Abbas, qu'il accuse de ne pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste et dont il critique les liens politiques.

« Dire que Mansour Abbas et moi sommes la même chose parce que nous sommes arabes, c'est du racisme », a-t-il affirmé, estimant que les partis arabes représentés à la Knesset sont « anti-israéliens » et qu'ils devraient être exclus de toute coalition.

Yoseph Haddad a enfin indiqué qu'il réfléchissait toujours à une entrée en politique, sans avoir encore pris de décision.