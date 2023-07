Meir Ben-Shabbat à i24NEWS : "Israël est confronté à une guerre d'usure avec le Hezbollah"

"Ce que nous voyons en surface ne résume pas la situation, il y a de nombreux autres efforts secrets qui fonctionnent assez bien"

L’ancien conseiller israélien à la Sécurité nationale, Meir Ben-Shabbat a déclaré lors d’une interview à la chaîne arabe d’i24NEWS qu’Israël se trouve actuellement face à un "Hezbollah qui tente de changer les règles du jeu": "Le Hezbollah pousse les limites aussi loin qu’il pense que la réalité le lui permet et Israël doit constamment les lui rappeler", a-t-il affirmé.

Meir Ben-Shabbat, 57 ans, qui a dirigé le Conseil de sécurité nationale de 2017 à 2021, a indiqué qu’outre le travail de l'armée israélienne contre le Hezbollah, des efforts intenses au niveau politique et économique sont menés. "Les choses sont faites très soigneusement, mais il y a toujours un risque que certains dossiers échappent à tout contrôle, y compris au contrôle de ceux qui les ont créés", a-t-il poursuivi.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le conseiller israélien à la sécurité nationale Meir Ben-Shabbat lors d'une cérémonie à Jérusalem, le 6 juin 2021

Cependant, Ben-Shabbat a exclu qu’Israël et le Hezbollah se dirigent vers une confrontation militaire "Ce que nous voyons en surface ne résume pas la situation, il y a de nombreux autres efforts secrets qui fonctionnent assez bien, selon moi", a-t-il souligné. "Si le Hezbollah tente de contrôler les frontières, il existe des moyens de le remettre sur les rails", a poursuivi l’ex-conseiller à la sécurité.

ANWAR AMRO / AFP Des membres du Hezbollah libanais participent à des raids transfrontaliers, dans le cadre d'un exercice militaire à grande échelle, à Aaramta, à la frontière israélienne

L’avertissement obtenu lors de la deuxième guerre du Liban en 2006 a fait ses preuves et continue de faire ses preuves", a-t-il estimé. Il a comparé ce qui se passe entre Israël et le Hezbollah à "une guerre d’usure, et Israël doit rester préparé, en raison de la possibilité que cette guerre d’usure glisse vers une confrontation armée". "Israël n’est généralement pas disposé à se battre, mais n’évitera pas non plus de le faire si cela s’avère nécessaire", a conclu Meir Ben-Shabbat.