À Washington, Benjamin Netanyahou appelle les évangéliques à « combattre » l’antisémitisme

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son épouse Sara Netanyahou ont rencontré mercredi à Washington les dirigeants de la communauté évangélique, a annoncé le bureau du Premier ministre.

Les responsables évangéliques ont salué la visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis et lui ont réaffirmé leur soutien dans ce qu’ils ont qualifié de lutte contre « l’axe du mal iranien ».

Benjamin Netanyahou les a remerciés pour leur « soutien ferme et indéfectible » à l’État d’Israël. Dans son discours, il a affirmé que les Juifs et les évangéliques étaient aujourd’hui confrontés à une même haine.

« Nous sommes les descendants des Hébreux originels de la Terre sainte et la première composante de cet héritage judéo-chrétien qui a apporté au monde la liberté et la foi », a déclaré le Premier ministre.

Évoquant la montée de l’antisémitisme et les actes visant également les évangéliques, il a estimé qu’« il n’est pas fortuit que ces deux groupes soient attaqués ensemble, car nous ne faisons qu’un ».

Benjamin Netanyahou a enfin appelé ses interlocuteurs à ne pas céder aux pressions : « Tenez-vous droits et ne reculez pas. Lorsqu’on est attaqué, on riposte. Il est temps de combattre, combattre, combattre. »