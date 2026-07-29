Donald Trump assure que l’accord nucléaire saoudien mènera à une normalisation avec Israël

Le président américain Donald Trump a assuré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que l’accord sur le nucléaire civil signé la semaine dernière entre les États-Unis et l’Arabie saoudite s’inscrivait dans un processus devant conduire Riyad à normaliser ses relations avec Israël, selon un haut responsable israélien.

Benjamin Netanyahou aurait lui-même soulevé ce dossier lors de leur rencontre à Washington. Le chef du gouvernement israélien cherche à obtenir des garanties sur le fait que l’accord nucléaire ne progressera pas indépendamment d’une avancée diplomatique saoudienne vers Israël.

Au lendemain de la signature de l’accord, Donald Trump avait affirmé que celui-ci serait rétroactivement conditionné à l’adhésion de l’Arabie saoudite aux accords d’Abraham. Riyad maintient toutefois qu’une normalisation avec Israël ne pourra intervenir qu’en échange du lancement d’un processus irréversible vers la création d’un État palestinien, une exigence que Benjamin Netanyahou refuse.

Selon le responsable israélien, le Premier ministre pourrait exprimer publiquement ses réserves si les discussions nucléaires entre Washington et Riyad continuaient d’avancer sans progrès parallèle sur la normalisation.

À Jérusalem, ce dossier est considéré comme un enjeu stratégique et politique majeur. Benjamin Netanyahou aurait confié lors de discussions à huis clos vouloir obtenir "la prochaine grande avancée" diplomatique avant les élections, en concluant un accord avec l’Arabie saoudite.

Avant son départ pour Washington, il avait déjà indiqué que l’un des objectifs de sa visite était d’"élargir le cercle de la paix". L’extension des accords d’Abraham figure également parmi les grandes ambitions diplomatiques de Donald Trump, que les responsables israéliens espèrent mettre à profit pour rapprocher Riyad et Jérusalem.