Donald Trump conditionne l'accord nucléaire avec l'Arabie saoudite à une normalisation avec Israël

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que l'approbation de l'accord de coopération nucléaire civile conclu entre les États-Unis et l'Arabie saoudite dépendrait de l'adhésion du royaume aux accords d'Abraham et, par conséquent, d'une normalisation de ses relations avec Israël. Cette déclaration vient préciser les conditions d'un accord annoncé la veille par Washington et Riyad.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a également assuré que le programme serait exclusivement destiné à des usages civils et qu'il n'autoriserait aucun enrichissement de matières nucléaires sur le sol saoudien. "L'accord nucléaire civil [...] sera approuvé, mais il est entièrement conditionné à l'adhésion de l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham, respectés et couronnés de succès", a-t-il écrit, soulignant que les États-Unis ne s'opposaient pas au développement d'installations nucléaires civiles dépourvues de capacités d'enrichissement.

Cette mise au point intervient alors que les modalités exactes de l'accord suscitent des interrogations. Plusieurs informations publiées après son annonce indiquaient que le programme, prévu pour une durée de 30 ans, pourrait à terme ouvrir la voie à une capacité saoudienne d'enrichissement de l'uranium. L'accord doit encore être soumis au Congrès américain.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a tenté de dissiper les craintes liées à une éventuelle prolifération nucléaire. Il a assuré que les accords conclus avec l'Arabie saoudite ou d'autres pays comprendraient des mécanismes de contrôle et de protection adaptés à chaque situation, affirmant que Washington ne signerait aucun texte susceptible d'encourager la prolifération nucléaire.

En Israël, l'annonce de l'accord a toutefois provoqué une vive inquiétude. Des responsables israéliens, qui n'auraient pas été informés à l'avance des détails des négociations, redoutent qu'un programme nucléaire saoudien ne contribue à accélérer la course aux capacités nucléaires au Moyen-Orient. La possibilité pour Riyad de développer une filière nucléaire civile figurait depuis plusieurs années parmi les principales demandes saoudiennes dans le cadre des discussions sur une normalisation avec Israël.