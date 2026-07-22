Israël redoute une course au nucléaire au Moyen-Orient après l'accord américano-saoudien

L’accord nucléaire civil conclu entre les États-Unis et l’Arabie saoudite suscite l’inquiétude en Israël, où des responsables de la sécurité redoutent qu’il ne relance la course au nucléaire au Moyen-Orient. Le gouvernement israélien n’a pas encore réagi officiellement à ce projet, qui autoriserait Riyad à enrichir de l’uranium sur son propre territoire.

Lors de discussions à huis clos, plusieurs responsables sécuritaires israéliens ont exprimé leurs réserves sur les conséquences régionales de cet accord. Israël aurait également été pris de court : ses hauts responsables n’auraient pas été associés aux négociations ni informés à l’avance de leurs détails.

La possibilité de développer un programme nucléaire civil et d’enrichir de l’uranium en Arabie saoudite figurait depuis plusieurs années parmi les principales exigences de Riyad dans le cadre des pourparlers sur une normalisation avec Israël. Le royaume semble désormais obtenir cette avancée sans avoir à progresser vers l’établissement de relations diplomatiques avec l’État hébreu.

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a été le premier dirigeant à condamner publiquement le projet. Il l’a qualifié de "grave échec stratégique mettant en danger la sécurité d’Israël".

Selon les informations publiées mercredi matin, le président américain Donald Trump a approuvé un accord nucléaire civil d’une durée de 30 ans avec l’Arabie saoudite. Les États-Unis participeraient notamment à la création d’un centre d’enrichissement d’uranium dans le royaume.

Le texte n’est toutefois pas encore définitif. Il devra être soumis au Congrès américain et obtenir son approbation avant de pouvoir entrer en vigueur.