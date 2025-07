Benjamin Netanyahou salue une relation "différente" avec Donald Trump, fondée sur le respect mutuel

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a souligné la singularité de sa relation avec Donald Trump, lors d’une interview diffusée samedi sur la chaîne américaine Fox News. Selon lui, ce "partenariat" marque une rupture avec les relations entretenues auparavant avec d'autres présidents américains.

"Ce n’est pas un partenariat d’égal à égal, car l’Amérique est le leader du monde libre, et Israël en est le bastion au Moyen-Orient", a déclaré Netanyahou, tout en insistant sur le respect mutuel et la franchise des échanges qu’il entretient avec Trump. Une dynamique qui, selon lui, a permis d’atteindre des objectifs jusqu’alors inaccessibles.

Le président américain a en effet été un soutien sans faille d’Israël, notamment depuis les frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes en juin dernier. Netanyahou a salué la "vision rafraîchissante" de Trump sur les tensions au Moyen-Orient et a défendu sa proposition de candidature de Trump au prix Nobel de la paix, évoquant son rôle dans la diplomatie régionale et internationale.

Le chef du gouvernement israélien s’est également montré très critique envers la couverture médiatique internationale du conflit en cours avec le Hamas, déclenché après les attaques du 7 octobre 2023. Il a accusé les grands médias américains de participer à une "campagne de désinformation" qu’il considère comme un nouveau front à combattre. "Cela prend une seconde pour qu’un mensonge fasse le tour du monde", a-t-il lancé, dénonçant une forme de propagande relayée massivement à l’ère numérique.

Malgré ce qu’il qualifie de "handicap médiatique", Netanyahou affirme rester déterminé à mener une bataille parallèle : celle de l'information, avec pour seule arme "la vérité".

Cette intervention du Premier ministre israélien intervient dans un contexte international tendu, où les critiques envers l’intervention israélienne à Gaza se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux et dans la presse et où les négociations de cessez-le-feu semble patiner. Face à cette pression, Netanyahou mise sur l’alliance stratégique avec Trump et le soutien américain pour maintenir sa ligne politique.