Cinq missiles iraniens ont touché la base de Nevatim, piste et avion endommagés (ABC News)

Une source américaine a confié à ABC News que cinq missiles iraniens ont frappé la base aérienne israélienne de Nevatim lors de l'attaque aérienne menée par l'Iran dans la nuit de samedi, endommageant la piste principale, un avion de transport C-130 et plusieurs entrepôts de stockage. Les dégâts ne sont pas négligeables mais nettement inférieurs à ce que l'Iran espérait. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, avait déclaré dans un discours aux ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques à Téhéran : "L'opération militaire iranienne contre Israël était limitée et visait des escadrons d'avions F-35. L'attaque israélienne contre notre consulat viole les lois et traités internationaux, et nous n'hésiterons pas à défendre nos intérêts face à toute attaque".

Lors de cette toute première attaque directe de l'Iran contre Israël, la République islamique a lancé environ 350 drones et missiles à travers la région samedi soir, déclenchant des sirènes dans tout le pays, perturbant et possiblement modifiant l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Sur l'ensemble des drones et missiles lancés, 99% ont été abattus. Des drones et missiles ont également été tirés depuis l'Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen. Ils comprenaient 170 drones, 120 missiles balistiques et 30 missiles contenant plus de 60 tonnes d'explosifs.

Flash90/Ofer Zidon

Dans un premier temps, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, avait indiqué que des infrastructures de la base de Nevatim, dans le sud d'Israël, avaient subi des dégâts mineurs lors de l'attaque. En outre, 40 roquettes ont été tirées sur Israël depuis le Liban, entraînant une contre-attaque israélienne quasiment en temps réel.

Aucun drone ni missile de croisière n'est entré dans l'espace aérien israélien, tandis que seul un petit nombre de missiles balistiques a réussi à pénétrer, selon Hagari. L'attaque est survenue après que l'Iran a accusé Israël d'avoir tué le 1er avril Mohammad Reza Zahedi, haut commandant des Gardiens de la révolution islamique et coordinateur principal des actions de l'Iran et du Hezbollah.