Face aux menaces turques, la Grèce va acquérir pour 4,2 milliards dollars d'armes israéliennes

La Grèce s'apprête à approuver l'un des plus vastes programmes de réarmement de son histoire, d'un montant estimé à 4,2 milliards de dollars, avec à la clé un renforcement majeur de sa coopération militaire avec Israël. Le Conseil gouvernemental grec des affaires étrangères et de défense (KYSEA) doit examiner le projet jeudi, avant une présentation des décisions par le ministre grec de la Défense Nikos Dendias.

Au cœur du dispositif figure le "Bouclier d'Achille", un système de défense aérienne multicouche reposant largement sur des technologies israéliennes. Conçu pour protéger le territoire grec contre les drones, les missiles de croisière, les missiles balistiques et les avions de combat, il doit regrouper plusieurs niveaux d'interception au sein d'un système unifié de commandement et de contrôle.

Cette architecture doit permettre de relier les futurs équipements aux systèmes de défense déjà utilisés par l'armée grecque. Athènes chercherait ainsi à moderniser rapidement sa protection aérienne dans un contexte de tensions persistantes avec la Turquie et de multiplication des menaces aériennes dans la région.

Le programme prévoit notamment l'acquisition du système antimissile Fronde de David, développé par Rafael et l'américain Raytheon, ainsi que du système Barak 8, conçu par Israel Aerospace Industries. Des systèmes sans pilote produits par l'industrie aéronautique israélienne devraient également faire partie de la commande.

Une part importante des investissements devrait bénéficier à Rafael et à Israel Aerospace Industries. Plus de 25 % du projet seraient toutefois réalisés en coopération avec des entreprises grecques du secteur de la défense, Athènes souhaitant associer le renforcement de ses capacités militaires au développement de son industrie nationale.