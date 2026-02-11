Le système de défense antimissile "Fronde de David" réussit une série d’essais avancés

Le ministère israélien de la Défense a annoncé l’achèvement avec succès d’une série d’essais complexes du système de défense aérienne "Fronde de David", dans le cadre du renforcement de la préparation face aux menaces futures. Les tests ont été menés par l’administration "Homa" de la direction de la recherche et du développement (Maf’at), en coopération avec l’Agence américaine de défense antimissile (MDA) et l’entreprise Rafael.

Conçue pour intercepter des roquettes, des missiles balistiques, des missiles de croisière, des aéronefs et des drones, la "Fronde de David" constitue l’un des piliers du dispositif de défense multicouche d’Israël. Celui-ci comprend également les systèmes "Arrow", "Dôme de fer" et "Or Eitan", le nouveau système laser récemment livré à l’armée de l’air.

Selon le communiqué, la campagne d’essais a été élaborée à partir des enseignements opérationnels tirés des récents combats, notamment lors de l’opération "Réveil du lion" contre l'Iran en juin 2025. Les scénarios testés ont simulé une large gamme de menaces existantes et émergentes, incluant des situations particulièrement complexes. Les responsables évoquent une avancée technologique et opérationnelle majeure, permettant une amélioration significative des capacités du système.

Durant la guerre, la "Fronde de David" a démontré un haut niveau de performance avec des interceptions réussies ayant permis de sauver des vies et de prévenir d’importants dégâts, souligne le ministère.

Le développement du système est piloté par le ministère de la Défense via l’administration "Homa", en partenariat avec les industries de défense israéliennes et la MDA américaine. Rafael en est le maître d’œuvre principal. Israel Aerospace Industries, à travers sa division Elta, a développé le radar MMR, tandis qu’Elbit Systems est responsable du système de commandement et de contrôle.

Le chef de l’administration "Homa", Moshe Patel, a déclaré que des adaptations en temps réel avaient été effectuées pendant les combats, influençant de manière décisive les capacités des systèmes de défense aérienne, en particulier celles de la "Fronde de David". Il a salué une série d’essais "conclue avec un succès total", ouvrant la voie à un renforcement significatif de la défense aérienne israélienne.

Le PDG de Rafael, Yoav Turgeman, a pour sa part affirmé que le système figurait parmi les meilleurs au monde et continuerait à évoluer face à des menaces en constante mutation.