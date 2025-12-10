Gideon Sa’ar assure que Benjamin Netanyahou se rendra à New York malgré les menaces d’arrestation de Zohran Mamdani

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a minimisé les déclarations controversées du maire élu de New York, Zohran Mamdani, qui a promis d’arrêter Benjamin Netanyahou dès son arrivée dans la ville. Dans un entretien accordé au New York Post depuis un hôtel du centre-ville, Sa’ar a confirmé que ces menaces n’auraient aucune conséquence sur le déplacement du Premier ministre israélien.

"Je ne souhaite pas entrer dans un débat juridique avec le maire élu de New York", a déclaré Sa’ar. "Mais je peux simplement répéter ce que le Premier ministre a dit lui-même : il se rendra à New York."

Zohran Mamdani, connu pour ses positions très critiques envers Israël et pour avoir accusé l’État hébreu de crimes de guerre à Gaza, s’appuie sur le mandat d’arrêt émis contre Netanyahou par la Cour pénale internationale pour justifier sa promesse. Une position immédiatement rejetée par la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, qui a rappelé la semaine dernière que le maire de New York "n’a aucune autorité" pour procéder à une telle arrestation.

Malgré les tensions, Sa’ar n’a pas complètement fermé la porte à un échange avec Mamdani, tout en affichant un certain scepticisme. "J’espère que nous pourrons avoir, peut-être, un dialogue constructif dans le futur, même si je reste prudent", a-t-il indiqué.

Cette polémique intervient à un moment où Benjamin Netanyahou, régulièrement confronté à des critiques sur la scène internationale, maintient ses déplacements diplomatiques. Sa’ar a tenu à souligner que la politique étrangère israélienne ne serait pas influencée par des déclarations locales, aussi hostiles soient-elles.

Le ministre a réaffirmé que la visite du chef du gouvernement israélien à New York, capitale diplomatique mondiale, se déroulerait comme prévu, malgré les revendications symboliques de Mamdani.