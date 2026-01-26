Gideon Sa'ar reçu par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a été reçu récemment à Bakou par le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans le cadre d’une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

La rencontre s’est déroulée à la résidence officielle du chef de l’État azerbaïdjanais et a donné lieu à un entretien en tête-à-tête, suivi d’une réunion élargie en présence du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et du ministre de l’Économie, Mikayil Jabbarov.

Les discussions ont porté sur l’approfondissement de la coopération entre Israël et l’Azerbaïdjan dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’intelligence artificielle, l’agriculture, la gestion de l’eau, la défense et le tourisme. Les deux parties ont exprimé leur volonté de développer davantage ces partenariats, déjà solides, dans une logique de bénéfices mutuels.

Gideon Sa'ar a souligné l’importance de la large délégation économique et d’affaires qui l’accompagnait lors de cette visite, estimant qu’elle contribuera à consolider les liens entre les deux pays, tant sur le plan commercial que technologique.

Le chef de la diplomatie israélienne a par ailleurs invité le président Aliyev à effectuer une visite officielle en Israël, invitation accueillie favorablement selon des sources diplomatiques.

Enfin, Gideon Sa'ar a tenu à remercier le président azerbaïdjanais pour son soutien constant à la vie juive dans le pays, un geste salué comme un symbole fort de tolérance et de coopération entre les deux États.