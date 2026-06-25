Gideon Sa'ar veut faire reconnaître le génocide arménien par Israël

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, soumettra lors de la prochaine réunion du gouvernement un projet de résolution visant à reconnaître officiellement le génocide arménien. Si le texte est approuvé par le cabinet, il sera ensuite transmis à la Knesset pour validation.

Selon le projet présenté par le ministère des Affaires étrangères, cette reconnaissance repose sur un "devoir moral et historique". Le texte prévoit qu'Israël reconnaisse le génocide perpétré contre le peuple arménien à la fin de l'Empire ottoman et condamne toute tentative de nier, de minimiser ou de déformer la réalité historique de ces événements.

L'exposé des motifs rappelle que le génocide a débuté en avril 1915 avec l'arrestation, la déportation et l'assassinat de centaines d'intellectuels et de dirigeants arméniens à Constantinople. Il décrit ensuite une campagne d'extermination systématique au cours de laquelle les hommes furent exécutés après avoir été enrôlés dans des travaux forcés, tandis que les femmes, les enfants et les personnes âgées furent contraints à des marches de la mort vers le désert syrien, où beaucoup périrent de faim, de soif, de violences ou de massacres. Selon le texte, environ 1,5 million d'Arméniens ont été tués et un patrimoine culturel millénaire a été détruit en Anatolie.

Le ministère souligne également que, malgré une documentation historique abondante, le génocide arménien fait toujours l'objet d'une campagne institutionnelle de négation ou de minimisation, principalement attribuée à la Turquie, notamment à travers la réécriture de manuels d'histoire.

Le projet rappelle enfin que 32 pays ont déjà reconnu le génocide arménien sous différentes formes, par voie parlementaire, législative ou gouvernementale. S'il est adopté, Israël rejoindrait cette liste en inscrivant officiellement cette reconnaissance dans sa politique d'État.