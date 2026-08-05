Gideon Saar en Amérique latine pour renforcer les relations avec Israël

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, entame mercredi une visite officielle en Amérique du Sud, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer les relations entre Israël et les pays d’Amérique latine.

Gideon Saar a désigné 2026 comme « l’année de l’Amérique latine » au ministère des Affaires étrangères. Son déplacement comprendra des étapes en Équateur et en Colombie.

Le ministre israélien représentera Israël vendredi lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président colombien, Abelardo de la Esperanza. En marge des cérémonies, Gideon Saar rencontrera plusieurs dirigeants et élus du continent.

Deux semaines plus tôt, Gideon Saar avait conclu un accord avec le futur ministre colombien des Affaires étrangères, Omar Batella Escobar, concernant le transfert de l’ambassade de Colombie en Israël vers Jérusalem.

Avant son arrivée en Colombie, Gideon Saar effectuera mercredi une visite officielle en Équateur. Il s’agira du premier déplacement d’un ministre israélien des Affaires étrangères dans le pays depuis 44 ans.

« Grâce à un travail diplomatique intense et méthodique, nous sommes parvenus à renforcer et à renouveler nos relations avec de nombreux pays d’Amérique latine », a déclaré Gideon Saar.

« Nous poursuivons le rapprochement de l’Amérique latine avec Israël. Israël et ses citoyens en bénéficieront dans tous les domaines : politique, économique et touristique », a ajouté Gideon Saar.