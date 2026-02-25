Israël accepte le premier ambassadeur du Somaliland et annonce une représentation réciproque

Israël a officiellement accepté la nomination du premier ambassadeur du Somaliland auprès de l’État hébreu, Mohamed Hagi, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux entités. L’annonce fait suite à une lettre adressée par le ministère israélien des Affaires étrangères au bureau du président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi.

Mohamed Hagi, actuellement conseiller du président somalilandais, s’est distingué ces dernières années comme un ardent promoteur du développement des relations entre Jérusalem et Hargeisa. Selon le ministère israélien, Israël nommera prochainement, en retour, son propre ambassadeur auprès de ce territoire d’Afrique de l’Est.

Cette évolution diplomatique s’inscrit dans un contexte particulier : en décembre dernier, Israël est devenu le seul pays au monde à reconnaître officiellement l’indépendance du Somaliland. Ce territoire, qui a proclamé son autonomie vis-à-vis de la Somalie en 1991, cherche depuis plus de trois décennies une reconnaissance internationale formelle.

Parallèlement au volet diplomatique, la coopération concrète s’intensifie. L’agence israélienne de coopération internationale MASHAV organise cette semaine en Israël une formation destinée à des responsables de l’Autorité de l’eau du Somaliland, illustrant la volonté des deux parties de développer des partenariats techniques, notamment dans les domaines stratégiques de la gestion de l’eau et du développement.

Avec cette reconnaissance et l’établissement de relations diplomatiques formalisées, Israël consolide sa présence en Afrique et ouvre un nouveau chapitre dans ses relations avec la Corne de l’Afrique.