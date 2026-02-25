Le président du Somaliland attendu en Israël le mois prochain pour une visite historique

Le président du Somaliland doit effectuer fin mars une visite officielle en Israël, une première dans l’histoire des relations entre les deux entités. Cette annonce intervient quelques mois après la décision d’Israël, en décembre dernier, de devenir le seul pays au monde à reconnaître officiellement l’indépendance de ce territoire séparatiste, qui s’est déclaré autonome vis-à-vis de la Somalie en 1991.

Pour le Somaliland, qui dispose de ses propres institutions, d’une armée, d’une monnaie et de passeports distincts, cette reconnaissance constitue une avancée diplomatique majeure dans sa quête de légitimité internationale. La visite présidentielle à Jérusalem est perçue comme une étape supplémentaire dans cette stratégie visant à briser son isolement sur la scène mondiale.

Au-delà du symbole, le rapprochement revêt une dimension stratégique, notamment dans la région sensible de la Corne de l’Afrique. Le ministre chargé des affaires présidentielles du Somaliland, Khader Hussein Abdi, a récemment indiqué à l’AFP que son pays était prêt à offrir à Israël et aux États-Unis un accès privilégié, voire exclusif, à ses ressources minières. Il a également laissé entendre que Hargeisa pourrait envisager l’accueil de bases militaires étrangères, n’excluant pas une éventuelle présence israélienne permanente.

Cette dynamique suscite la colère des autorités somaliennes à Mogadiscio, qui considèrent toujours le Somaliland comme une partie intégrante de leur territoire souverain. Malgré ces tensions, les dirigeants du Somaliland poursuivent leur ouverture vers l’Occident et vers Israël, espérant consolider leur statut d’entité stable dans une région marquée par l’instabilité chronique.