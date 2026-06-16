Israël aidera le Somaliland dans le traitement de l'eau

Israël et le Somaliland ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations avec la signature d'accords de coopération dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. À l'occasion d'une visite officielle en Israël du président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, plusieurs rencontres ont eu lieu avec des responsables israéliens afin d'explorer de nouveaux partenariats technologiques.

Le président du Somaliland s'est notamment entretenu avec le ministre israélien de l'Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont convenu de promouvoir une coopération dans les domaines de l'approvisionnement en eau, du dessalement et des infrastructures énergétiques, avec l'intégration de technologies israéliennes destinées à améliorer l'accès à l'eau potable dans ce territoire de la Corne de l'Afrique.

"Israël est un leader mondial en matière de technologie et d'innovation, et notre relation est une bénédiction", a déclaré Eli Cohen. Le ministre a souligné que son objectif était d'utiliser les capacités du secteur énergétique israélien pour renforcer la position internationale de l'État hébreu tout en développant des partenariats stratégiques.

Une réunion élargie a ensuite réuni le président du Somaliland, plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre de l'Énergie Mohamed Ahmed, ainsi que les principaux responsables du ministère israélien de l'Énergie et des entreprises publiques du secteur.

La délégation somalilandaise s'est également rendue sur le site "Geulat Hayarkon" de la compagnie nationale des eaux Mekorot, où elle a découvert une technologie israélienne de purification des cours d'eau et des rivières. Les responsables israéliens ont présenté plusieurs solutions innovantes dans les domaines du traitement de l'eau, du dessalement et des infrastructures hydrauliques.

Des représentants de nombreuses institutions israéliennes, dont Mekorot, l'Autorité de l'eau, l'Autorité de l'électricité, la compagnie d'électricité israélienne et plusieurs sociétés d'infrastructures nationales, ont participé aux discussions.

Cette visite illustre la volonté des deux parties d'approfondir leurs liens et de développer des projets communs fondés sur l'expertise israélienne dans les domaines de l'eau et de l'énergie, secteurs considérés comme stratégiques pour le développement du Somaliland.