Israël–Somaliland : Gideon Saar révèle les coulisses d’un rapprochement discret devenu historique

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a levé le voile sur plusieurs mois de contacts confidentiels ayant conduit à l’établissement de relations officielles entre Israël et le Somaliland. Reçu à Jérusalem par le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, Gideon Saar a révélé que les deux dirigeants s’étaient déjà rencontrés secrètement dans la capitale israélienne en octobre 2025.

« C’est notre deuxième rencontre dans cette pièce. Nous nous sommes rencontrés discrètement ici en octobre dernier », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne, évoquant un dialogue mené tout au long de l’année 2025 pour bâtir une relation fondée sur « le respect mutuel, l’amitié et la coopération ».

Cette visite officielle intervient six mois après l’établissement des relations diplomatiques entre Israël et ce territoire de la Corne de l’Afrique qui cherche depuis des décennies une reconnaissance internationale plus large.

Gideon Saar a également salué la décision du Somaliland d’ouvrir son ambassade à Jérusalem, devenant ainsi le huitième pays à installer une représentation diplomatique dans la capitale israélienne. « Nous apprécions profondément cette décision historique », a-t-il affirmé, estimant que d’autres pays pourraient suivre cette voie dans les années à venir.

Le ministre israélien a reconnu l’existence d’oppositions à ce rapprochement, mais a assuré que ni Israël ni le Somaliland ne se laisseraient dicter leurs choix diplomatiques. « Personne ne dictera à Israël ou au Somaliland avec qui entretenir des relations diplomatiques », a-t-il insisté.

De son côté, le président Abdullahi a rendu hommage au rôle joué par Gideon Saar dans le développement de cette relation naissante. Il a salué sa « vision », son « engagement » et son « leadership » dans la construction d’un partenariat stratégique entre les deux parties.

Au-delà de la dimension diplomatique, cette visite marque une avancée géopolitique significative pour Israël en Afrique de l’Est et pour le Somaliland, qui voit dans ce rapprochement une opportunité de renforcer sa visibilité sur la scène internationale.