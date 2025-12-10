Israël et la Bolivie rétablissent officiellement leurs relations diplomatiques

Israël et la Bolivie ont officiellement renoué leurs relations diplomatiques complètes lors d'une cérémonie organisée mardi à Washington. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar et son homologue bolivien Fernando Aramayo ont signé l'accord de rétablissement des relations, en présence du ministre bolivien des Finances et de l'Économie, José Gabriel Espinoza.

L'accord souligne l'aspiration des deux pays à renouer les liens entre leurs peuples, notamment par la redécouverte mutuelle de leurs patrimoines respectifs. Les deux nations se disent "conscientes de l'opportunité historique de s'unir dans un effort commun pour promouvoir un avenir plus stable, sûr et prospère" pour leurs citoyens.

"Aujourd'hui, nous mettons fin à un long et inutile chapitre de déconnexion entre nos deux nations", a déclaré Gideon Sa'ar. Les deux pays ont convenu de nommer prochainement des ambassadeurs et d'échanger des invitations entre représentants gouvernementaux et du secteur privé. Suite à la suppression de l'obligation de visa pour les touristes israéliens, le ministre s'attend à ce que des milliers d'Israéliens visitent annuellement la Bolivie.

Le ministre israélien a souligné que le renforcement des relations avec l'Amérique latine constitue un objectif central de sa politique étrangère pour 2026. Fin novembre, il s'est également rendu en Argentine et au Paraguay, faisant du rapprochement avec la Bolivie "une pierre angulaire" de cette stratégie.

Selon Sa'ar, un "changement politique" en Bolivie a permis ce rapprochement. Lors des élections d'octobre dernier, le candidat de centre-droit Rodrigo Paz Pereira a remporté 54,5% des voix au second tour. Pour la première fois en vingt ans, aucun candidat du parti de gauche "Mouvement vers le socialisme" de l'ancien président Evo Morales n'a participé au tour décisif.

Les relations diplomatiques entre Israël et la Bolivie, initiées dans les années 1950, ont été rompues à plusieurs reprises en raison de l'opposition bolivienne aux opérations militaires israéliennes. Les relations ont brièvement repris en 2019 suite à la démission de Morales, avant d’être à nouveau rompues le 31 octobre 2023, cette fois par le président Luis Arce, qui a accusé Israël de "crimes contre l’humanité" à Gaza après l'opération militaire déclenchée suite aux massacres du 7 octobre.

Le ministre israélien observe "un début de changement en Amérique latine", citant également les progrès réalisés avec le Costa Rica, l'Équateur, l'Argentine et le Paraguay, qui renforcent leur coopération avec Israël dans divers domaines.