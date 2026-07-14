Israël lance "Massa Diplomatie" pour former de jeunes Juifs de la diaspora à défendre son image à l’étranger

Le gouvernement israélien a approuvé mardi la création de "Massa Diplomatie", un nouveau programme destiné à former de jeunes Juifs de la diaspora à la défense de l’image d’Israël sur la scène internationale (Hasbara). L’initiative, portée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, sera intégrée au projet Masa, mené conjointement par le gouvernement israélien et l’Agence juive.

Cette décision intervient dans un contexte marqué, selon les autorités israéliennes, par la progression de l’antisémitisme, des campagnes de délégitimation d’Israël et de la désinformation. Le programme doit fournir à ses participants des connaissances et des outils dans les domaines de la diplomatie publique, de la communication et de la prise de parole, tout en renforçant leurs liens avec Israël et le peuple juif.

"Le combat d’Israël ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille, mais également sur le front de la communication internationale", a déclaré Benjamin Netanyahou. Face aux "vagues d’incitation à la haine et d’antisémitisme", le Premier ministre a appelé à faire entendre "la vérité d’Israël d’une voix claire, déterminée et efficace", estimant que les jeunes Juifs de diaspora avaient un rôle central à jouer dans cette mission.

Gideon Sa'ar a, pour sa part, souligné la nécessité d’approfondir le dialogue avec la jeune génération de responsables juifs à travers le monde. Selon lui, "Massa Diplomatie" doit leur permettre de découvrir directement les défis auxquels Israël est confronté et de créer des liens plus solides entre le pays et la communauté internationale.

Le bureau du Premier ministre et le ministère des Affaires étrangères consacreront conjointement un million de shekels au financement de bourses pour environ 70 participants au cours de l’année universitaire 2026-2027. Le dispositif s’adressera aux personnes âgées de 21 à 40 ans pouvant bénéficier de la Loi du retour.

D’une durée d’environ six semaines, la formation comprendra des rencontres avec des experts, des visites pédagogiques, des ateliers consacrés à la communication et à la prise de parole en public, ainsi que des enseignements sur les défis auxquels Israël est confronté dans le débat international. Les participants devront également réaliser un projet final.

Cette nouvelle formule repose sur un programme pilote mené au cours de l’année précédente avec le ministère des Affaires étrangères. Face à la forte demande et aux résultats jugés concluants, le comité directeur de Massa a décidé de pérenniser et d’élargir l’initiative.