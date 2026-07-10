"Je ne laisserai pas deux millions de nazis vivre à côté de vos enfants" : la promesse de Witkoff à Smotrich

Selon le ministre israélien des Finances, la rencontre s’était tenue au lendemain d’une visite de Witkoff dans la région frontalière de Gaza

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Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, juillet 2026
Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, juillet 2026Yonatan Sindel/Flash90

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a dévoilé jeudi soir le contenu d’un échange qu’il aurait eu avec l’émissaire spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, peu après la nomination de ce dernier.

Selon Smotrich, la rencontre s’était tenue en présence de Ron Dermer, alors ministre des Affaires stratégiques, au lendemain d’une visite de Witkoff dans la région frontalière de Gaza. L’émissaire américain y avait notamment visionné des images des atrocités commises lors de l’attaque du 7 octobre.

Witkoff et Kushner ont rencontré des anciens otages
Witkoff et Kushner ont rencontré des anciens otages

Visiblement bouleversé, Steve Witkoff lui aurait alors déclaré : "Betsalel, je ne laisserai pas deux millions de nazis vivre à côté de vos enfants, le long de la frontière."

Évoquant ensuite la politique sécuritaire d’Israël dans la bande de Gaza et au Liban, Betsalel Smotrich a affirmé que "la seule chose qui fait mal à l’ennemi, c’est la perte de territoire". "Quiconque s’en prend à nous perdra des terres pour toujours", a-t-il ajouté.

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