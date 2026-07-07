L’Allemagne multiplie par cinq son financement annuel à Yad Vashem jusqu’en 2030

Israël et l’Allemagne ont signé à Jérusalem un accord prévoyant une augmentation significative du soutien financier allemand à Yad Vashem. Berlin versera désormais 5 millions d’euros par an au mémorial de la Shoah jusqu’en 2030, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères.

L’accord a été signé au ministère, à Jérusalem, par le chef de la diplomatie israélienne Gideon Sa’ar et son homologue allemand Johann Wadephul, en visite en Israël. Ces fonds doivent être consacrés à la recherche, à la documentation, à l’éducation et à la mémoire de la Shoah.

Ce nouvel engagement vient modifier un cadre décennal conclu en 2020, qui prévoyait jusqu’ici une contribution annuelle allemande d’un million d’euros. L’Allemagne, où le parti nazi a vu le jour, fait depuis longtemps de l’enseignement de la Shoah un axe central de sa relation avec l’État hébreu.

Plus tôt cette année, Yad Vashem avait choisi Munich pour accueillir son premier centre d’éducation à la Shoah en dehors d’Israël, avec l’objectif de renforcer la transmission de cette mémoire et de lutter contre la montée de l’antisémitisme.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Gideon Sa’ar, Johann Wadephul s’est également exprimé sur le dossier iranien. Le ministre allemand des Affaires étrangères a affirmé que Berlin examinerait de près tout éventuel assouplissement des sanctions contre Téhéran, soulignant que l’Iran ne devait jamais obtenir l’arme nucléaire.

Il a estimé que les positions israélienne et allemande étaient "assez alignées" sur ce dossier, rappelant le recours européen au mécanisme de snapback et l’imposition de nouvelles sanctions contre Téhéran l’an dernier.

Selon Wadephul, les Européens devront être associés à un moment donné aux discussions entre Washington et Téhéran, afin de s’assurer que toute levée de sanctions ne puisse intervenir qu’une fois garanties des mesures empêchant clairement l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire.

Le chef de la diplomatie allemande a également insisté sur la nécessité d’inclure dans les négociations le programme balistique iranien et le soutien de Téhéran à ses relais terroristes régionaux, notamment le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Ces derniers, a-t-il rappelé, ne menacent pas seulement Israël, mais aussi les routes maritimes internationales et les échanges commerciaux dont dépend l’Europe.

Wadephul a indiqué avoir exprimé cette position au secrétaire d’État américain Marco Rubio lors d’une rencontre la semaine dernière. Il a toutefois précisé que les négociations entre les États-Unis et l’Iran n’étaient, à ce stade, pas encore véritablement entrées dans le fond des discussions.