L’Espagne rappelle définitivement son ambassadeur en Israël

L’Espagne a officiellement retiré son ambassadeur en Israël, marquant une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre les deux pays. La décision, annoncée mardi dans le journal officiel espagnol, intervient dans un contexte de désaccord croissant entre Madrid et le gouvernement israélien, notamment au sujet de la guerre à Gaza et des frappes israélo-américaines contre l’Iran.

L’ambassadeur espagnol avait déjà été rappelé à Madrid en septembre dernier à la suite d’un différend diplomatique lié aux mesures prises par l’Espagne pour empêcher le transit d’armes vers Israël. Le gouvernement espagnol avait alors interdit aux avions et aux navires transportant des armements destinés à Israël d’utiliser ses ports ou son espace aérien, une décision vivement critiquée par Israël.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, avait dénoncé ces restrictions, les qualifiant d’antisémites. Depuis lors, les tensions diplomatiques n’ont cessé de s’intensifier.

Avec la suppression officielle du poste d’ambassadeur, l’ambassade d’Espagne à Tel-Aviv sera désormais dirigée par un chargé d’affaires pour une durée indéterminée, a indiqué le ministère espagnol des Affaires étrangères.

Les relations entre les deux pays sont particulièrement tendues depuis l’offensive israélienne dans la bande de Gaza lancée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Elles se sont encore dégradées en mai dernier lorsque l’Espagne a reconnu officiellement un État palestinien, une décision qui avait provoqué une réaction immédiate d’Israël, qui avait à son tour rappelé son ambassadeur à Madrid.

Depuis, l’ambassade israélienne en Espagne est également dirigée par un chargé d’affaires.

Les tensions ont récemment été ravivées par la guerre impliquant l’Iran. Début mars, Gideon Sa'ar avait accusé l’Espagne de "se tenir aux côtés des tyrans" après que Madrid a exprimé son opposition aux frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran.

La décision espagnole de retirer définitivement son ambassadeur confirme ainsi l’ampleur de la crise diplomatique entre les deux pays, dont les relations demeurent aujourd’hui à leur plus bas niveau depuis des années.