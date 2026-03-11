Isaac Herzog : "Nous sommes en train de porter un coup décisif à l’empire du mal"

Le président israélien Isaac Herzog a affirmé que la guerre en cours avec l’Iran pourrait marquer un tournant historique pour le Moyen-Orient, estimant qu’une coalition internationale commence désormais à s’opposer à ce qu’il a qualifié d’"empire du mal". Dans une interview accordée à la chaîne australienne 7NEWS, il a déclaré que plusieurs pays, longtemps visés par les actions de Téhéran, se dressent aujourd’hui collectivement contre l’influence iranienne.

Selon lui, le conflit pourrait modifier l’équilibre des forces dans la région et ouvrir la voie à une évolution plus positive. Herzog a évoqué une "opportunité unique" pour un mouvement vers davantage de stabilité et de paix au Moyen-Orient. Il a toutefois reconnu qu’il n’existait pas de calendrier clair pour la durée de la guerre, malgré certaines estimations évoquant encore plusieurs semaines de combats.

Le président israélien a également vivement critiqué les dirigeants iraniens, affirmant qu’Israël poursuivrait ses efforts pour affaiblir ce qu’il décrit comme un régime responsable de violences et de déstabilisation dans la région et au-delà. Il a exprimé l’espoir que le conflit puisse, à terme, favoriser des changements internes en Iran, estimant que la population iranienne aspire à davantage de liberté et devrait pouvoir décider elle-même de son avenir par des élections.

Herzog s’est par ailleurs attaqué au nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, qui a pris le pouvoir après l’élimination de son père, Ali Khamenei. Il l’a décrit comme un dirigeant brutal, impliqué dans la répression et la diffusion de la violence et de la haine, tant en Iran qu’à l’étranger.

Le président israélien a également évoqué la situation de joueuses de l’équipe nationale féminine iranienne ayant obtenu l’asile en Australie. Selon lui, si elles avaient été contraintes de retourner en Iran, elles auraient risqué de lourdes représailles, affirmant qu’elles auraient pu être exécutées. Herzog a conclu en soulignant la détermination d’Israël à maintenir sa position face au régime iranien.