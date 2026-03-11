Sondage : les Israéliens soutiennent largement l'offensive contre l'Iran

Une large majorité d’Israéliens soutient la décision de lancer une offensive contre l’Iran, selon un nouveau sondage publié mercredi par l’indice de la société israélienne de l’Institut pour la politique du peuple juif (JPPI). L’enquête indique que 72 % des Israéliens estiment que la décision d’attaquer l’Iran était justifiée.

Réalisé après le début de l’opération "Rugissement du lion", le sondage dresse un tableau globalement favorable de l’opinion publique concernant la guerre, la direction politique et les relations entre Israël et les États-Unis. Le soutien est particulièrement élevé au sein de la population juive, où 85 % des personnes interrogées jugent la décision correcte, tandis qu’une proportion très faible considère qu’il s’agit d’une erreur.

La tendance est différente au sein de la population arabe israélienne. Selon l’étude, 55 % des répondants arabes estiment que l’attaque contre l’Iran n’était pas justifiée, tandis qu’environ un cinquième seulement y est favorable.

Le sondage met également en évidence de fortes divergences selon les orientations politiques. Parmi les personnes s’identifiant à la droite, le soutien à l’opération atteint 97 %. À l’inverse, parmi celles se disant proches de la gauche, 48 % jugent la décision correcte, tandis que 26 % estiment qu’elle ne l’était pas.

L’enquête révèle par ailleurs un certain optimisme quant aux conséquences du conflit. Environ 65 % des Israéliens pensent que la guerre pourrait entraîner un changement positif au Moyen-Orient à long terme. Cet optimisme est nettement plus marqué parmi la population juive, où il atteint 75 %, alors qu’il reste beaucoup plus limité chez les citoyens arabes d’Israël, avec seulement 27 % d’opinions favorables.