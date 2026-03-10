Benjamin Netanyahou : "Nous brisons les os du régime iranien, mais sa chute dépend des citoyens"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi soir qu’Israël infligeait de lourds coups au régime iranien et poursuivrait ses opérations, lors d’une visite au centre national de coordination sanitaire organisée dans le cadre de l’opération militaire "Rugissement du Lion". Accompagné du ministre de la Santé Haim Katz, il a reçu un briefing du directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, sur le fonctionnement du système de santé israélien pendant la guerre.

Au cours de la visite, les responsables ont présenté le travail du centre de commandement, chargé de superviser en temps réel l’activité des hôpitaux, la disponibilité des équipes médicales ainsi que les stocks d’équipements et de médicaments, en coordination avec les forces de sécurité et les services d’urgence. Les autorités ont également détaillé les mesures prises pour renforcer la capacité d’accueil des blessés, notamment grâce à l’utilisation d’espaces hospitaliers protégés, tout en maintenant la continuité des soins par l’intermédiaire des hôpitaux et des caisses d’assurance maladie.

Le dispositif comprend également une assistance médicale et psychologique pour les civils touchés par les hostilités, ainsi qu’un soutien aux populations évacuées et le maintien des services de santé pour l’ensemble de la population.

Benjamin Netanyahou a affirmé que l’objectif d’Israël était de permettre au peuple iranien de se libérer de ce "régime tyrannique". "Cela dépend en fin de compte du peuple iranien, mais il ne fait aucun doute que par les actions menées jusqu’à présent, nous leur brisons les os, et nous n’avons pas terminé", a-t-il déclaré. Il a ajouté que si les Iraniens parvenaient à se libérer de ce régime, cela pourrait conduire à un changement majeur dans la région et renforcer la position d’Israël.

Le Premier ministre a également souligné l’importance du front intérieur, affirmant que la résilience de la population et le travail du personnel médical constituaient un élément essentiel de l’effort de guerre. Le ministre de la Santé Haim Katz a pour sa part salué "le travail remarquable et l’engagement" des équipes médicales, soulignant que la transition du système de santé vers un mode de fonctionnement adapté à la guerre s’était faite en quelques heures seulement.