Israël estime que le Hezbollah cherche à provoquer une nouvelle évacuation du nord

Des responsables sécuritaires israéliens affirment observer ces derniers jours un changement dans la stratégie militaire du Hezbollah le long de la frontière nord. Selon plusieurs sources impliquées dans les discussions au sein du commandement nord, l’organisation terroriste concentre désormais davantage ses tirs vers des zones habitées proches de la frontière ainsi que vers des localités déjà évacuées, tout en tentant de viser des positions de Tsahal situées à l’intérieur du sud du Liban.

D’après trois sources proches du dossier, cette évolution tactique viserait à contraindre Israël à ordonner une nouvelle évacuation des habitants du nord du pays. Le Hezbollah considérerait une telle mesure comme un symbole de victoire, comparable à ce qu’il estime avoir obtenu lors de précédents affrontements, et comme une réponse à l’évacuation massive de civils dans le quartier de la Dahiyeh à Beyrouth.

Cette stratégie s’accompagne également d’une campagne psychologique. L’organisation diffuse ces derniers jours des messages présentés comme des "avis d’évacuation" destinés aux habitants de plusieurs villes du nord d’Israël, notamment Nahariya, Kiryat Shmona et d’autres localités situées le long de la ligne de confrontation.

Malgré ces menaces, les autorités israéliennes affirment ne pas envisager d’élargir les évacuations déjà en place. Selon des responsables israéliens, la menace d’une infiltration massive par l’unité Radwan du Hezbollah, longtemps considérée comme un scénario possible, ne s’est pas matérialisée dans la forme redoutée, ce qui ne justifierait pas une nouvelle évacuation de populations civiles.

Sur le terrain, les incidents continuent toutefois de se multiplier le long de la frontière. Des attaques de missiles antichars et des tentatives d’approche de cellules de terroristes vers les premières lignes de villages proches de la frontière ont été signalées ces derniers jours, certaines ayant causé des dommages aux forces de sécurité.

Face à cette situation, Israël privilégie pour l’instant un renforcement des troupes dans les zones frontalières. L’objectif est de stabiliser un dispositif de sécurité et d’établir une zone tampon efficace entre la frontière et les villages situés à proximité, afin de contenir les tentatives d’attaque et de limiter les risques d’escalade.