Le Hezbollah publie un ordre d’évacuation symbolique visant des localités du nord d’Israël

Le groupe terroriste Hezbollah a diffusé vendredi matin tôt un message en hébreu appelant les habitants de plusieurs localités du nord d’Israël à évacuer les zones situées à moins de cinq kilomètres de la frontière libanaise. Le communiqué, accompagné d’une carte indiquant les zones concernées, semble être une réponse ironique aux avertissements similaires émis par l’armée israélienne à destination des civils libanais avant des frappes aériennes.

Dans son message, le Hezbollah accuse Israël de mener des attaques contre la souveraineté libanaise, de détruire des infrastructures civiles et de contraindre des habitants à fuir leurs foyers, affirmant que ces actions "ne resteront pas sans réponse". L’annonce intervient quelques heures seulement après que l’armée israélienne a, pour la première fois, demandé aux habitants de Dahiyeh, la banlieue sud de Beyrouth bastion du Hezbollah, d’évacuer certains secteurs avant une série de bombardements.

Selon les autorités israéliennes, ces avertissements visent à réduire les risques pour les civils avant les frappes visant les infrastructures militaires du groupe terroriste. L’appel du Hezbollah intervient alors que l’organisation poursuit des tirs de roquettes et de drones contre Israël, notamment contre des localités proches de la frontière.

Israël affirme pour sa part ne pas avoir ordonné l’évacuation de ses propres villes du nord. L’armée a au contraire lancé une offensive terrestre et aérienne destinée à repousser le Hezbollah loin de la frontière israélo-libanaise. Dans plusieurs déclarations publiées après son message d’évacuation, le groupe terroriste a revendiqué de nouvelles attaques contre des soldats israéliens, à la fois à l’intérieur d’Israël et sur le territoire libanais, affirmant qu’elles constituent notamment une riposte à la campagne de frappes menée contre la banlieue sud de Beyrouth.