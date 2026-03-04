Chef du Hezbollah : "Notre patience a des limites"
Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, s’est exprimé mercredi soir pour la première fois depuis la reprise des hostilités, défendant la position de son mouvement face à l’escalade avec Israël. Rejetant toute responsabilité dans le déclenchement du conflit, il a affirmé que les tirs de roquettes constituaient « une riposte à quinze mois de violations au Liban » et non l’élément déclencheur d’une guerre plus large. « Pensez-vous qu’une salve de roquettes puisse provoquer une telle guerre ? », a-t-il lancé.
Selon lui, « tout était prêt » du côté israélien et la question n’était que celle du calendrier. Il a dénoncé l’« entêtement » d’Israël, accusé de ne pas avoir respecté l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024, contrairement au Hezbollah qui dit avoir privilégié la voie diplomatique. « Notre patience a des limites », a-t-il martelé, évoquant plus de 500 morts depuis la trêve.
Qassem a également appelé à l’unité nationale, exhortant les Libanais à ne pas « poignarder la Résistance dans le dos en pleine guerre ». Il a reproché au gouvernement de « reprendre les revendications israéliennes » au lieu de défendre la souveraineté du pays. « Nous ne nous rendrons jamais », a-t-il affirmé, qualifiant l’affrontement de « défense existentielle ».
Alors qu’il prononçait son discours, une nouvelle salve de roquettes a été tirée vers Israël depuis le sud du Liban, tandis que l’aviation israélienne menait des frappes dans la région de Marjeyoun.