Une maison touchée par une roquette du Hezbollah dans le nord d’Israël, pas de blessés graves

Une habitation du nord d’Israël a été frappée mardi matin par une roquette tirée depuis le Liban par l’organisation terroriste Hezbollah. Malgré l’impact direct, aucun blessé grave n’a été signalé. Les quatre membres de la famille présents dans la maison ont été pris en charge par les secours. Deux d’entre eux, un homme de 64 ans légèrement blessé par des éclats de verre et une femme de 24 ans en état de choc, ont été évacués vers le centre médical Ziv à Safed. Les deux autres occupants n’ont pas nécessité d’hospitalisation.

Peu après cette salve, un missile iranien a également frappé un bâtiment dans le centre du pays. Selon le Magen David Adom, aucune victime n’est à déplorer, hormis deux personnes blessées en se rendant vers un abri. La police a indiqué intervenir sur le site de l’impact.

Dans la nuit de lundi à mardi, l’Iran avait lancé une nouvelle vague de missiles balistiques contre Israël, déclenchant des sirènes dans plusieurs régions du pays. Des informations initiales évoquaient des tirs simultanés du Hezbollah et de l’Iran, mais l’armée israélienne a démenti toute coordination confirmée à ce stade.

Des alertes ont également retenti à Jérusalem en raison d’une suspicion d’intrusion aérienne, finalement identifiée comme une fausse alerte. Plus tard, deux drones hostiles en provenance du Liban ont été interceptés par l’armée au-dessus du nord d’Israël et de la Haute-Galilée. Depuis, deux autre salves de missiles iraniens ont été tirées en direction d'Israël, déclenchant des alertes dans une grande partie du pays. Les autorités ont appelé la population à rester à proximité d’abris et à suivre les consignes du Commandement du front intérieur.