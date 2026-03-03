Tsahal renforce sa présence au Sud-Liban et prend le contrôle de nouvelles positions

L’armée israélienne a élargi dans la nuit son déploiement terrestre au Sud-Liban, annonçant que ses forces tiennent désormais plusieurs positions dominantes à l’intérieur du territoire libanais, au-delà des cinq postes précédemment occupés. Les troupes sont déployées sur l’ensemble du secteur frontalier, notamment sur des hauteurs surplombant des axes routiers et des villages proches de la frontière. Des unités supplémentaires de niveau divisionnaire doivent prochainement rejoindre le dispositif.

Selon des responsables militaires, le Hezbollah conserve des capacités de tir importantes, avec encore des milliers de roquettes et missiles, en majorité au nord du Litani. Dimanche soir, l’organisation terroriste avait procédé à un tir limité en direction d’Israël, présenté par une source sécuritaire comme un test visant à évaluer la réaction israélienne. Tsahal affirme concentrer ses frappes sur les stocks d’armes et les infrastructures militaires dans le sud du Liban, tout en cherchant à empêcher toute tentative d’infiltration.

L’armée indique également avoir transmis des messages aux autorités libanaises et à leur armée pour prévenir toute escalade, avertissant qu’une implication directe constituerait une entrée en guerre. Si certains membres du Hezbollah auraient été stoppés par des barrages de l’armée libanaise en se dirigeant vers le sud, un haut responsable israélien souligne que Tsahal "ne compte que sur elle-même".

Sur le plan économique, Israël estime que la pression financière jouera un rôle clé : selon l’armée, l’Iran aurait transféré plus d’un milliard de dollars au Hezbollah cette année, tandis que, pour la première fois, ses membres n’auraient pas perçu leur salaire en début de mois. Le ministre de la Défense Israël Katz a confirmé que Benjamin Netanyahou et lui ont autorisé la prise de nouvelles positions pour protéger les localités de Galilée et empêcher les tirs directs vers le territoire israélien.