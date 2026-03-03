Tsahal frappe des "centres névralgiques" du Hezbollah à Beyrouth

L’armée israélienne a annoncé avoir mené une vague de frappes contre des cibles qualifiées de "centres névralgiques" du Hezbollah à Beyrouth, visant notamment des infrastructures liées au renseignement de l’organisation terroriste. Selon Tsahal, les attaques ont ciblé des centres de commandement, des dépôts d’armes ainsi que des composants de communication satellitaire appartenant au quartier général du renseignement du Hezbollah.

L’armée affirme que ces installations, opérant sous couverture civile, servaient de plateformes pour la planification et l’exécution d’attaques contre des soldats israéliens et des civils. Parmi les sites visés figuraient des infrastructures de communication utilisées à des fins opérationnelles, de collecte de renseignements et de soutien aux activités de propagande du Hezbollah.

Tsahal précise avoir pris des mesures pour limiter les risques pour la population civile avant les frappes, évoquant l’émission d’avertissements préalables, l’usage de munitions de précision et une surveillance aérienne renforcée.

L’armée israélienne indique agir "avec détermination" après la décision du Hezbollah de rejoindre les combats sous le parrainage du régime terroriste iranien. Elle affirme qu’elle ne permettra aucune atteinte aux civils israéliens, en particulier aux habitants du nord du pays.