L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé Reza Khuza’i, chef du dispositif de renforcement de l’armement du Hezbollah et chef d’état-major du corps libanais au sein de la Force al-Qods iranienne. Selon Tsahal, la frappe, menée lundi par la marine israélienne sur la base de renseignements précis, a visé un objectif dans la région de Beyrouth.

D’après le communiqué militaire, Reza Khuza’i était considéré comme un acteur central dans le développement des capacités militaires de l’organisation terroriste Hezbollah. Décrit comme le bras droit du commandant du corps libanais de la Force al-Qods, il aurait été chargé de coordonner les échanges entre le Hezbollah et le régime iranien, notamment pour veiller à l’adéquation des livraisons d’armements iraniens aux besoins opérationnels du mouvement.

Tsahal affirme qu’il supervisait les programmes de production d’armes du Hezbollah au Liban et jouait un rôle clé dans la contrebande d’armements depuis l’Iran vers le territoire libanais. Il aurait également dirigé les efforts de reconstruction et de renforcement des capacités militaires de l’organisation après l’opération "Flèche du Nord".

L’armée israélienne souligne poursuivre ses opérations contre le Hezbollah, qu’elle accuse d’avoir choisi d’attaquer délibérément Israël sous la direction du régime terroriste iranien.