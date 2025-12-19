La mère de Ran Gvili devrait accompagner Benjamin Netanyahou aux États-Unis

La mère de Ran Gvili, dernier otage israélien décédé retenu à Gaza, devrait rejoindre le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de son prochain déplacement aux États-Unis, prévu dans moins de deux semaines. Selon des informations révélées par le média israélien Walla jeudi soir, Talik Gvili embarquerait à bord de l’avion officiel Knaf Zion (Aile de Sion) à destination de la Floride.

Parallèlement, Walla rapporte que Shira Gvili, la sœur de Ran, a été invitée par le consul général d’Israël à New York, Ofir Akunis, à allumer la cinquième bougie de Hanoucca au consulat israélien. Lors de la cérémonie, Akunis a rendu hommage à Ran Gvili, le qualifiant de "Maccabée des temps modernes", et a affirmé que le processus en cours ne pourrait avancer sans lui. "Nous ne passerons pas à la phase II sans Ran", a-t-il déclaré.

Ce déplacement intervient alors que Benjamin Netanyahou doit rencontrer le président américain Donald Trump le 29 décembre, une rencontre confirmée plus tôt ce mois-ci par le bureau du Premier ministre. Selon la porte-parole de ce dernier, Shosh Bedrosian, les discussions porteront sur les prochaines étapes du plan de cessez-le-feu, notamment les différentes phases à venir et la mise en place d’une Force internationale de stabilisation.

Lors d’une conférence de presse le 8 décembre, Shosh Bedrosian a précisé que le Premier ministre estimait que la première phase du plan de cessez-le-feu était sur le point de s’achever. La présence de Talik Gvili aux côtés du chef du gouvernement revêt ainsi une forte dimension symbolique, à l’heure où la question du passage à la deuxième phase du plan Trump se fait plus précise.