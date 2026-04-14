La Serbie et Israël envisagent une coopération industrielle pour produire des drones de combat

La Serbie souhaite franchir un cap dans le domaine des technologies militaires en s’associant à Israël pour produire des drones de combat. L’annonce a été faite par le président serbe Aleksandar Vučić, qui voit dans ce partenariat un moyen de renforcer les capacités de défense du pays tout en développant ses exportations d’armement.

Selon plusieurs informations relayées récemment, des discussions sont en cours entre l’entreprise publique serbe SDPR et la société israélienne Elbit Systems pour la création d’une usine de production de drones. Le projet évoqué prévoirait une participation majoritaire de l’industriel israélien, à hauteur de 51 %, tandis que la Serbie conserverait le reste du capital.

Aleksandar Vučić a toutefois présenté une version légèrement différente, évoquant un partenariat équilibré "à parts égales" entre les deux parties. Il a souligné que son pays ne disposait pas encore du savoir-faire nécessaire pour rivaliser seul avec les capacités israéliennes dans ce domaine, justifiant ainsi le recours à une coopération étroite.

Le chef de l’État serbe s’est montré ambitieux quant aux perspectives du projet, affirmant que cette collaboration permettrait de produire "les meilleurs drones de la région". Aucun détail n’a en revanche été communiqué sur le montant de l’investissement, le calendrier de mise en œuvre ou encore l’identité précise du partenaire industriel israélien impliqué.