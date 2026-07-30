Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré mercredi le sénateur américain John Fetterman

« Sénateur, je suis heureux de vous revoir. Vous avez été un patriote américain exemplaire, défendant toujours les intérêts des États-Unis et ceux de notre alliance, dont vous êtes l’un des plus fervents soutiens », a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre israélien a salué « l’engagement courageux et infatigable » de John Fetterman en faveur de la vérité. « Je tiens à vous remercier au nom des citoyens israéliens et des peuples libres du monde entier. Je reçois, de toutes parts, des éloges pour votre courage et votre lucidité », a-t-il ajouté.

Le sénateur démocrate a affirmé que son soutien à Israël constituait « l’un des plus grands honneurs » de son mandat. « Je suis fier de me tenir aux côtés d’Israël en toutes circonstances », a-t-il assuré, regrettant l’évolution de son parti sur cette question. Il a notamment dénoncé les déclarations du maire de New York, qu’il a qualifié de « sans valeur », affirmant avoir été le seul démocrate à les réfuter publiquement.

« L’Histoire se souviendra de votre contribution à la vérité et à la justice. Nous sommes extrêmement fiers de votre position, qui restera dans l’Histoire pour les générations futures », lui a répondu Benjamin Netanyahou.

John Fetterman a ensuite déclaré vouloir continuer à être « la conscience du Parti démocrate au Congrès ». Il a réaffirmé son soutien aux opérations menées contre le Hamas, le Hezbollah et les capacités iraniennes, estimant qu’il s’agissait depuis le début d’« une guerre juste ».

« Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés à cette situation politique, du moins au sein de mon parti, mais je ne regrette rien », a-t-il conclu, exprimant sa solidarité avec Israël et la communauté juive, notamment depuis le massacre du 7 octobre.