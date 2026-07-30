Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré mercredi le sénateur américain John Fetterman

« Votre courage au service de la vérité restera dans l’Histoire pour les générations futures », lui a adressé Benjamin Netanyhaou.

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Netanyahu meets with US Senator John Fetterman at Blair House in Washington on July 29, 2026
Netanyahu meets with US Senator John Fetterman at Blair House in Washington on July 29, 2026Maayan Toaf/ GPO

« Sénateur, je suis heureux de vous revoir. Vous avez été un patriote américain exemplaire, défendant toujours les intérêts des États-Unis et ceux de notre alliance, dont vous êtes l’un des plus fervents soutiens », a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre israélien a salué « l’engagement courageux et infatigable » de John Fetterman en faveur de la vérité. « Je tiens à vous remercier au nom des citoyens israéliens et des peuples libres du monde entier. Je reçois, de toutes parts, des éloges pour votre courage et votre lucidité », a-t-il ajouté.

Le sénateur démocrate a affirmé que son soutien à Israël constituait « l’un des plus grands honneurs » de son mandat. « Je suis fier de me tenir aux côtés d’Israël en toutes circonstances », a-t-il assuré, regrettant l’évolution de son parti sur cette question. Il a notamment dénoncé les déclarations du maire de New York, qu’il a qualifié de « sans valeur », affirmant avoir été le seul démocrate à les réfuter publiquement.

« L’Histoire se souviendra de votre contribution à la vérité et à la justice. Nous sommes extrêmement fiers de votre position, qui restera dans l’Histoire pour les générations futures », lui a répondu Benjamin Netanyahou.

John Fetterman a ensuite déclaré vouloir continuer à être « la conscience du Parti démocrate au Congrès ». Il a réaffirmé son soutien aux opérations menées contre le Hamas, le Hezbollah et les capacités iraniennes, estimant qu’il s’agissait depuis le début d’« une guerre juste ».

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« Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés à cette situation politique, du moins au sein de mon parti, mais je ne regrette rien », a-t-il conclu, exprimant sa solidarité avec Israël et la communauté juive, notamment depuis le massacre du 7 octobre.

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