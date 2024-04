Menace iranienne : les États-Unis restreignent les déplacements de leur personnel en Israël

L’ambassade des États-Unis en Israël a interdit jeudi à son personnel et aux membres de leurs familles de voyager en dehors des secteurs de Jérusalem, Tel Aviv et Beer Sheva, en raison des menaces de représailles de l'Iran après la frappe en Syrie qui a tué de hauts responsables iraniens, le 1er avril. L'Iran a juré de se venger, faisant monter les tensions dans une région déjà éprouvée par la guerre à Gaza.

Office of the Iranian Supreme Leader via AP

"Par souci de prudence, les employés du gouvernement américain et les membres de leur famille ne peuvent pas voyager en dehors de Tel Aviv (y compris Herzliya, Netanya et Even Yehuda), Jérusalem et Beer Sheva jusqu'à nouvel ordre", a déclaré l'ambassade des États-Unis dans une alerte de sécurité publiée sur son site Web jeudi. "Le personnel du gouvernement américain est autorisé à transiter entre ces trois zones pour ses déplacements personnels".

Interrogé sur l'alerte de sécurité, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a fait remarquer que l'Iran avait proféré des menaces publiques à l'encontre d'Israël. "Nous évaluons en permanence la situation sur le terrain", a-t-il indiqué en conférence de presse. "Je ne vais pas parler des évaluations spécifiques qui nous ont amenés à restreindre les voyages personnels de nos employés et des membres de leur famille, mais il est clair que nous surveillons l'environnement des menaces au Moyen-Orient et plus particulièrement en Israël".

Gershon Elinson / Flash90

Washington a pour politique d'informer tous les citoyens américains par le biais de tels avertissements lorsqu'elle met à jour les mesures de sécurité pour son personnel dans un pays. Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que l'Iran menaçait de lancer une "attaque significative en Israël" et que les États-Unis restaient attachés à la sécurité de leur allié.