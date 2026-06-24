Netanyahou : « Je n’ai pas demandé l’autorisation de Trump pour agir contre l’Iran »

Benjamin Netanyahou a affirmé ce mercredi qu’Israël avait pris seul la décision d’agir contre l'Iran, assurant qu’il n’avait pas sollicité l’accord préalable de Donald Trump.

S’exprimant lors de la conférence des collectivités locales, le Premier ministre a déclaré avoir informé le président américain des intentions israéliennes avant le lancement de l’opération « Eveil du lion », sans pour autant lui demander son autorisation. « Il y a des moments où il faut savoir expliquer au président des États-Unis ce que nous défendons », a-t-il affirmé, rappelant que Washington avait ensuite rejoint l’effort israélien à un stade ultérieur.

Le chef du gouvernement a également défendu les opérations menées contre l’Iran, estimant qu’elles avaient permis d’empêcher Téhéran d’acquérir l’arme nucléaire. Selon lui, sans ces interventions militaires, la République islamique disposerait aujourd’hui de capacités nucléaires militaires et d’un arsenal accru de missiles balistiques.

Netanyahou a par ailleurs réaffirmé sa détermination à maintenir une présence sécuritaire israélienne dans le sud du Liban. « Tant que je serai Premier ministre, Israël conservera sa zone de sécurité », a-t-il déclaré.

Évoquant la guerre dans la bande de Gaza, le Premier ministre est également revenu sur la décision d’entrer à Rafah malgré les réserves exprimées à l’époque par l’administration américaine. Il a affirmé avoir tenu le même discours aux présidents américains successifs, Joe Biden puis Donald Trump, en soutenant que cette opération était indispensable pour la sécurité d’Israël.

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs publications récentes aux États-Unis font état de tensions entre Netanyahou et Trump. Un ouvrage publié cette semaine par les journalistes du New York Times Maggie Haberman et Jonathan Swan affirme notamment que les échanges entre les deux dirigeants se sont parfois révélés particulièrement tendus lors des discussions sur la guerre à Gaza.