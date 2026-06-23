"Tout le monde en a marre de toi, Bibi !" : un livre révèle une violente altercation entre Trump et Netanyahou

Un nouvel ouvrage consacré à la première année du second mandat du président américain Donald Trump révèle les coulisses d’un échange téléphonique particulièrement tendu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, quelques semaines avant l’annonce de l’accord sur les otages et de l’initiative américaine visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Dans "Regime Change", les journalistes du New York Times Maggie Haberman et Jonathan Swan affirment que Trump a vivement pris à partie Netanyahou lors d’un appel auquel participaient également son gendre Jared Kushner et l’émissaire spécial de la Maison Blanche, Steve Witkoff.

Selon les auteurs, le président américain aurait perdu patience face au dirigeant israélien et lui aurait lancé : « Tout le monde en a marre de toi, Bibi. » Il aurait ensuite ajouté : « Tous les Juifs en ont marre de toi, même les deux Juifs présents au téléphone. » Une référence à Jared Kushner et Steve Witkoff, qui participaient à la conversation.

Le livre décrit cet appel comme un moment de rupture dans les relations entre les deux dirigeants, alors que l’administration américaine tentait de faire avancer un plan diplomatique destiné à mettre fin à la guerre à Gaza. Selon les auteurs, la Maison Blanche craignait alors que Netanyahou ne compromette les efforts de médiation menés par Washington. Les tensions auraient été exacerbées après l'opération israélienne menée à Doha pour frapper les dirigeants du Hamas .

Lors de l’échange téléphonique, Trump aurait clairement averti Netanyahou qu’il ne pouvait plus revenir en arrière. « Vous ne pouvez pas vous retirer de cet accord », lui aurait-il déclaré. Cherchant à le convaincre d’accepter le compromis proposé, le président américain aurait également affirmé : « Je suis le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu », ajoutant qu’il s’agissait selon lui d’« un bon accord pour Israël ».