« Que ferait l’Amérique face à des milliers de terroristes ? » : Netanyahou tacle Washington à propos du Liban

Alors que les divergences sont patentes entre Jérusalem et Washington sur la conduite de la guerre au Liban, Benjamin Netanyahou a défendu ce dimanche la politique de son gouvernement, estimant qu’Israël agit comme le feraient les États-Unis confrontés à une menace similaire.

Lors de la conférence JNS, le Premier ministre a évoqué la situation sécuritaire à la frontière nord et les attaques menées par le Hezbollah. « Imaginez que des milliers de terroristes se trouvent de l’autre côté de votre frontière, tirant des roquettes, des missiles balistiques et des drones sur vos villes et vos villages », a-t-il déclaré en anglais. « Que ferait l’Amérique ? »

Le chef du gouvernement israélien a affirmé que les États-Unis prendraient eux aussi des mesures militaires pour protéger leur population. « Les soldats américains franchiraient la frontière, établiraient une zone de sécurité et élimineraient la menace. C’est exactement ce que nous faisons », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes avec l’administration du président Donald Trump, qui a récemment multiplié les appels à la retenue concernant les opérations israéliennes au Liban.

La semaine dernière, Donald Trump avait déclaré entretenir de bonnes relations avec Benjamin Netanyahou, tout en reconnaissant devoir parfois « le raisonner ». Au cours du week-end, le président américain a également appelé à davantage de prudence dans la gestion du conflit, estimant qu’il fallait parfois « savoir se calmer et réfléchir posément ».

Concernant l'Iran, Netanyahou a estimé que la campagne militaire menée contre le régime pourrait favoriser un changement politique dans la République islamique. Il a souligné qu’il était impossible de prédire la chute du régime iranien, tout en affirmant qu’Israël avait contribué à créer les conditions susceptibles de permettre au peuple iranien de se soulever. « On ne peut pas savoir quand un tel régime tombera. Nous avons œuvré pour créer les conditions qui permettront au peuple iranien de renverser le régime qui le terrorise, lui et le reste du monde », a déclaré le chef du gouvernement israélien. Benjamin Netanyahu a également souligné que l’objectif d’Israël restait d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire et de réduire ses capacités militaires.