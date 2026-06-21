Netanyahou : "Tant que je serai Premier ministre, l'Iran n'aura pas d'arme nucléaire"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé ce dimanche qu’Israël maintiendrait sa présence dans la zone tampon du sud du Liban « aussi longtemps que nécessaire », estimant que cette mesure était indispensable pour garantir la sécurité des habitants du nord du pays.

S’exprimant lors de la cérémonie commémorative marquant le 50e anniversaire de la mort de son frère, le lieutenant-colonel Yoni Netanyahou, le chef du gouvernement a réitéré sa détermination à poursuivre cette politique malgré les pressions diplomatiques.

« Nous resterons dans la zone de sécurité du sud du Liban aussi longtemps que nécessaire pour protéger les habitants du Nord et l’ensemble des citoyens israéliens », a déclaré Netanyahou. « Tant que je serai Premier ministre, cette position ne changera pas. »

Le Premier ministre a également évoqué les opérations militaires menées contre l’Iran et ses alliés régionaux au cours de l’année écoulée. Selon lui, les opérations « Am Kalavi » et « Rugissement du Lion » avaient pour objectif de neutraliser ce qu’il a qualifié de menace existentielle représentée par le régime iranien.

« Sans notre intervention, l’Iran disposerait déjà de l’arme nucléaire », a-t-il affirmé, estimant que les actions israéliennes avaient permis d’empêcher Téhéran d’atteindre ses objectifs stratégiques.

le chef du gouvernement a profité de son discours pour renouveler son engagement de longue date contre le programme nucléaire iranien. « Quels que soient les développements politiques, je ne permettrai pas à l’Iran de se doter de l’arme nucléaire », a-t-il déclaré. « Tant que je serai Premier ministre d’Israël, cela n’arrivera pas. »

Faisant référence à son frère Yoni, tué lors de l’opération d’Entebbe en 1976, le Premier ministre a présenté cette lutte comme une mission personnelle poursuivie depuis plusieurs décennies. Il a également insisté sur la nécessité pour Israël de défendre ses « intérêts vitaux » face aux menaces régionales.

Ces déclarations interviennent alors que l'Iran et les Etats-Unis ont mené ce dimanche un premier round de négociations consécutives à la signature du protocole d'accord pour mettre fin aux hostilités et empêcher la République islamique de se doter de l'arme atomique. Les discussions ont également porté sur la poursuite des affrontements entre Israël et le Hezbollah, alors que Téhéran cherche à condition tout progrès vers un accord définitif à l'arrêt des frappes israéliennes au Liban.