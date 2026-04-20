Une deuxième réunion entre Israël et le Liban prévue jeudi à Washington

Une nouvelle étape diplomatique s’ouvre entre Israël et le Liban. Une deuxième réunion entre représentants des deux pays est attendue jeudi à Washington, avec la participation de l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, et de son homologue libanais. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de premiers échanges engagés récemment sous médiation américaine.

Si l’ordre du jour officiel n’a pas été communiqué, ces discussions interviennent dans un contexte de tensions persistantes à la frontière israélo-libanaise, malgré un cessez-le-feu fragile. Depuis plusieurs mois, la situation sécuritaire reste marquée par des incidents réguliers et par la présence active du Hezbollah dans le sud du Liban, une source majeure d’inquiétude pour Israël.

Les discussions pourraient porter sur des mécanismes de désescalade, la sécurisation de la frontière ou encore l’application des accords en vigueur.

Si aucune avancée majeure n’est attendue à court terme, la tenue même de ces réunions témoigne d’une volonté de maintenir un canal de communication ouvert. Dans un environnement aussi volatil, chaque échange, même limité, est perçu comme un élément clé pour éviter une détérioration plus large de la situation.